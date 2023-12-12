الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منال العبسى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

أدلت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، قائلة: كل مرأة شاركت بإيجابية في هذا العرس الديمقراطية صوبت رصاصة قوية تجاه دعوات مقاطعة الانتخابات التي باتت جماعات الظلام وقوى الشر تبثها لتفتيت وحدة واستقرار المجتمع المصري، الذي ما زال حريصا على دعم قيادته السياسية لمواصلة خطى البناء والتنمية.

txt

عضو التنسيقية بالشيوخ: عظمة الشعب المصري تتجلى في المشاهد التي رأيناها أمام اللجان

txt

الآلاف في مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات بالمنصورة

المرأة المصرية بمثابة جنود مجندة

وأكدت العبسي، في بيان لها، أن المرأة المصرية بمثابة جنود مجندة للحفاظ على مقدرات الوطن، ودعما للقيادة السياسية في ظل ما تواجه الدولة المصرية من تحديات عصيبة وتهديدات تتعلق بالأمن القومي، وكانت تتطلب من كل مواطن مصري مخلص أن يتحمل مسؤولية تلك الفترة العصبية ويشارك في هذه الانتخابات بشكل عام، وللمرأة على وجه التحديد التي ما زالت تتصدر المشاهد والمواقف الجريئة وتتقدم الصفوف من أجل الحفاظ على استقرار الوطن ودعم مسيرة التنمية.

ولفتت إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمن قومي وخطوة هامة نحو رد الجميل للقيادة السياسية التي نجحت في تمكين المرأة سياسيًا بدرجة قوية، وجعلت مشاركتها بهذا الحجم هدف غير مسبوق يبعث بالفخر في نفس كل سيدة مصرية، أصبح لها مكان على خريطة المجتمع.

دعم مباشر للمرأة

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن تصويت النساء المصريات في الصندوق بمثابة دعم مباشر للمرأة الفلسطينية وللقضية بشكل عام، وتعبيرا عن استكمال دعم للقيادة السياسية نحو موقفها المصري الراسخ تجاه دعم مسار القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الأشقاء هناك، بجانب استمرار دفع مزيد من الجهود نحو دعم ركائز السلام والإستقرار في المنطقة.

وثمنت الدكتورة منال العبسي، إعلان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، إدلاء 45٪ من المقيدين بقاعدة الناخبين بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن وعي المصريين هو الذي قادهم إلى هذه المشاركة الوطنية التي سجلت للمصريين حدثا جديدًا شاركوا فيه متحملين المسؤولية كاملة تجاه بناء هذا الوطن.

الجمعية العمومية لنساء مصر لنساء مصر الانتخابات الرئاسية المجتمع المصري المرأة المصريه

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟