منال العبسى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

أدلت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، قائلة: كل مرأة شاركت بإيجابية في هذا العرس الديمقراطية صوبت رصاصة قوية تجاه دعوات مقاطعة الانتخابات التي باتت جماعات الظلام وقوى الشر تبثها لتفتيت وحدة واستقرار المجتمع المصري، الذي ما زال حريصا على دعم قيادته السياسية لمواصلة خطى البناء والتنمية.

المرأة المصرية بمثابة جنود مجندة

وأكدت العبسي، في بيان لها، أن المرأة المصرية بمثابة جنود مجندة للحفاظ على مقدرات الوطن، ودعما للقيادة السياسية في ظل ما تواجه الدولة المصرية من تحديات عصيبة وتهديدات تتعلق بالأمن القومي، وكانت تتطلب من كل مواطن مصري مخلص أن يتحمل مسؤولية تلك الفترة العصبية ويشارك في هذه الانتخابات بشكل عام، وللمرأة على وجه التحديد التي ما زالت تتصدر المشاهد والمواقف الجريئة وتتقدم الصفوف من أجل الحفاظ على استقرار الوطن ودعم مسيرة التنمية.

ولفتت إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمن قومي وخطوة هامة نحو رد الجميل للقيادة السياسية التي نجحت في تمكين المرأة سياسيًا بدرجة قوية، وجعلت مشاركتها بهذا الحجم هدف غير مسبوق يبعث بالفخر في نفس كل سيدة مصرية، أصبح لها مكان على خريطة المجتمع.

دعم مباشر للمرأة

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن تصويت النساء المصريات في الصندوق بمثابة دعم مباشر للمرأة الفلسطينية وللقضية بشكل عام، وتعبيرا عن استكمال دعم للقيادة السياسية نحو موقفها المصري الراسخ تجاه دعم مسار القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الأشقاء هناك، بجانب استمرار دفع مزيد من الجهود نحو دعم ركائز السلام والإستقرار في المنطقة.

وثمنت الدكتورة منال العبسي، إعلان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، إدلاء 45٪ من المقيدين بقاعدة الناخبين بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن وعي المصريين هو الذي قادهم إلى هذه المشاركة الوطنية التي سجلت للمصريين حدثا جديدًا شاركوا فيه متحملين المسؤولية كاملة تجاه بناء هذا الوطن.