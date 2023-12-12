الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآلاف فى مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات بالمنصورة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد الآلاف من المواطنين بمحافظة الدقهلية في مسيرة حاشدة تجوب شوارع المنصورة حاملين علم مصر طوله 50 مترًا، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.
 

وضمت المسيرة ماراثون دراجات انطلق من شارع قناة السويس حتى ميدان المحافظة، وصولًا إلى مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، أبرزها "انزل وشارك صوتك أمانة".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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