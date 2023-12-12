عضو التنسيقية بالشيوخ: عظمة الشعب المصري تتجلى في المشاهد التي رأيناها أمام اللجان
قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشهد في اليوم الأول كان مبهجا للغاية، فعظمة الشعب المصري تتجلى في المشاهد التي رأيناها أمام اللجان.
وأضاف خلال لقائه على قناة "أون" اليوم الثلاثاء: أكثر شيء أبهرني في المشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024 هو الإقبال الكثيف من الشباب على اللجان، وهو في حد ذاته مؤشر مهم جدا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الفترة يوجد كم هائل من الانفتاح السياسي ومباشرة الحقوق السياسية التي تعيشه مصر والتجارب الديمقراطية في وجود التعددية من 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وجميعهم أخذوا فرصهم كاملة.
وأكد أنه حتى الإعلام المصري أعطى لكل مرشح فرصته في التعبير عن برنامجه ونفسه، وأبرزها قنوات المتحدة التي أعطت لكل مرشح 100 دقيقة للتعبير عن نفسه.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر