عضو التنسيقية بالشيوخ: عظمة الشعب المصري تتجلى في المشاهد التي رأيناها أمام اللجان

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشهد في اليوم الأول كان مبهجا للغاية، فعظمة الشعب المصري تتجلى في المشاهد التي رأيناها أمام اللجان.

وأضاف خلال لقائه على قناة "أون" اليوم الثلاثاء: أكثر شيء أبهرني في المشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024 هو الإقبال الكثيف من الشباب على اللجان، وهو في حد ذاته مؤشر مهم جدا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الفترة يوجد كم هائل من الانفتاح السياسي ومباشرة الحقوق السياسية التي تعيشه مصر والتجارب الديمقراطية في وجود التعددية من 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وجميعهم أخذوا فرصهم كاملة.

وأكد أنه حتى الإعلام المصري أعطى لكل مرشح فرصته في التعبير عن برنامجه ونفسه، وأبرزها قنوات المتحدة التي أعطت لكل مرشح 100 دقيقة للتعبير عن نفسه.