الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ناخبة لـ"الدستور": "أبويا مات إمبارح وجيت النهارده عشان واجبي"

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

قالت سناء حسن، ناخبة عمرها 45 عاماً، إن والدها توفي بالأمس بعد معاناة طويلة مع المرض إلا أنها قررت أن تشارك وتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية الحالية 2024 اليوم الثلاثاء في آخر أيام التصويت قائلة: "جيت مخصوص عشان اختار السيسي دا واجب وطني".

وأضافت الناخبة سناء حسن لـ"الدستور": “ربنا عالم بالوجع اللي في قلبي بس حبي للرئيس عبدالفتاح السيسي ولبلدي هو اللي خلاني آجي على آخر لحظة عشان صوتي دا أقل حق من حقوق الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ساعدنا وساعد البلد”.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من  أول امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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