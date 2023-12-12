مسيرة حاشدة لـ"حماة الوطن" بالإسماعيلية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية، مسيرة حاشدة، في طريقها للجان الانتخابية في مدرسة فاطمة الزهراء، وضمت المسيرة حشودا من المواطنين وأعضاء الحزب، وعدد من السياسيين البارزين في محافظة الإسماعيلية.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية شهدت العديد من المسيرات الكبرى لمختلف القوى السياسية، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كان حزب حماة الوطن قد نظم مسيرة مع فتح باب اللجان إلى مدرسة جواد حسني، وشارك فيها المئات من المواطنين.