الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العاملون فى إدارة فايد التعليمية يتجهون للانتخاب.. والمعلمون: نشارك بكل حب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

احتشد العشرات من العاملين في إدارة فايد التعليمية بالإسماعيلية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور سامي فضل دياب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

وقال العاملون في إدارة فايد التعليمية إننا متجهون للإدلاء بأصواتنا بحب وضمير نابع من الوطنية، فنحن نوجه رسالة للجميع بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع المشاركة فيه.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

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