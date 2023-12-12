إقبال كبير من الشباب على لجان شبرا ثالث أيام الانتخابات

شهدت منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، زحاما شديدا في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة لعام 2024.

واصطف الشباب والنساء في طوابير طويلة أمام لجانهم الانتخابية، في انتظار أن يحين دورهم للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وأجمع الشباب والفتيات على اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون رئيسا لجمهورية مصر العربية، ليستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وكانت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 قد انطلقت يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.