الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أحمد الطاهرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية: المشاركة غير مسبوقة (صور)

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يدلي بصوته في الانتخابات

أدلى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته فى الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وأعرب الطاهري في تصريحات تلفزيونية عن سعادته بمشاركة المصريين الواسعة في الانتخابات الرئاسية خلال أول يومين من انطلاقها.

وأكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات غير مسبوقة، وتترجم انحيازات الدولة الاجتماعية على مدار 10 سنوات.

وأشار إلى أن المشاركة في قرى ونجوع مصر هي الأكبر، وكل هذه الأمور تحمل دلالات على المستويين الاجتماعي والسياسى.

وشدد على أن الانتخابات الجارية ترسم ملامح النظام السياسي المصري الحديث والنظام السياسي للجمهورية الجديدة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يدلي بصوته في الانتخابات
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يدلي بصوته في الانتخابات
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يدلي بصوته في الانتخابات
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري يدلي بصوته في الانتخابات
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