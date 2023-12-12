شيوخ وقساوسة يدا بيد في مسيرة لدعم الانتخابات بالإسماعيلية (فيديو)
مازالت الانتخابات الرئاسية 2024 تبهرنا بمشاهدها المميزة والدالة على وحدة الشعب المصري وترابطه المعروف عنه منذ قديم الأزل.
وحدة الشعب في الانتخابات الرئاسية 2024
ومما لا شك فيه أن محافظة الإسماعلية تسطر أروع المواقف في كل وقت تحتاجها فيه مصر، وهذه اللقطات المدرجة في الفيديو، من المسيرة الحاشدة التي تضم قيادات الإسماعيلية ورموزها الدينية من مشايخ الأزهر وقساوسة الكنيسة، خير دليل على ذلك.
زين المسيرة الحاشدة، أعلام مصر، وتكاتف وترابط القيادات مع رموز الدين "يدا بيد" كدلالة على التلاحم والترابط الشعبي بين أبناء مصر وقياداتها ورموزها.
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