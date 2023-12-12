لليوم الثالث.. توافد آلاف المواطنين فى مسيرة حاشدة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظم توافد آلاف المواطنين ونواب البرلمان لليوم الثالث على التوالى على ميدان الشبان المسلمين لتنظيم مسيرة حاشدة من الشباب والرجال والنساء لدعم الانتخابات الرئاسية ودعوة المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج، والنائبة ألفت المزلاوي والنائب أحمد عواجة والنائبة غادة القاضى والنائب حاتم مبارك والدكتور أحمد طلعت أبو دومة الأمين المساعد وعرفات الهوارى أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن وعدد من قيادات الأحزاب والسياسين.

ولفتت النائبة ألفت المزلاوى إلى أن الانتخابات تسير بزخم كبير فى محافظة سوهاج لليوم الثالث، أنه تم توفير كل الإمكانات لدعم العملية الانتخابية من تواجد أمام اللجان لمساعدة الناخبين واستخراج مقار اللجان ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كانت قد فتحت اللجان الانتخابية في مراكز محافظة سوهاج، أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث فى تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.