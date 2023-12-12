محافظ القاهرة يتابع اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء فتح لجان التصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، التى تجرى فى الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجارى وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات بكل أحياء العاصمة، من خلال غرفة العمليات المركزية التى تمت إقامتها داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وممثلى كل الجهات المعنية بالانتخابات.

وأكد محافظ القاهرة بدء التصويت فى كل لجان العاصمة دون معوقات مع توافد المواطنين انتظارًا للإدلاء بأصواتهم قبل بدء فتح اللجان بمدة طويلة، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

ويبلغ عدد الناخبين بالقاهرة حوالى 8236761 ناخبًا موزعًا على ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، التى تمت إقامتها برئاسة السكرتير العام لمتابعة العملية الانتخابية، لم تتلق أى شكاوى خلال اليومين الماضيين.

وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع حالة الطوارئ بكل أجهزة المحافظة، مشيرًا إلى أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجستي، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد محافظ القاهرة أنه تمت مراجعة كل المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها قبل بدء الانتخابات، ويتم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين كل المقار الانتخابية، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وتوفير مصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية، كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.

وأكد محافظ القاهرة أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ. كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، للدفع بالعدد الكافى من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية