الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بأعلام مصر.. إقبال على المشاركة بالانتخابات الرئاسية فى أبوحمص (فيديو)

المشاركة بالانتخابات
المشاركة بالانتخابات الرئاسية في أبو حمص

شارك أهالي مدينة أبوحمص في محافظة البحيرة في التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحمل الناخبون أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية، مرددين هتافات دعم للدولة المصرية من خلال مشاركتهم في أهم استحقاق الدستوري تشهده البلاد.

وانطلقت الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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