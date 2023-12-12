تداول 17 ألف طن بضائع و978 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 978 شاحنة و90 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 506 شاحنات و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 472 شاحنة و20 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة وبوسيدون اكسبريس والحرية وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن و270 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة NUYRAY قادمة من بور سودان.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1355 راكبًا.