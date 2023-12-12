الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 17 ألف طن بضائع و978 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 978 شاحنة و90 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 506 شاحنات و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 472 شاحنة و20 سيارة. 

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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتين دليلة  والحرية  فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة وبوسيدون اكسبريس والحرية  وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل.

كما شهد ميناء نويبع  تداول 2000 طن و270 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة NUYRAY قادمة من بور سودان. 

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طوابير عمال المصانع تمتد أمام لجان البحر الأحمر للتصويت بالانتخابات (فيديو)

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1355 راكبًا.

موانيء أرصفة ميناء دمياط البحر الاحمر وزير النقل

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