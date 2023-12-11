الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و730 شاحنة بموانئ البحر الاحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر


اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 730 شاحنة و24 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 368 شاحنة و6 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 362 شاحنة و18 سيارة 

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وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة  والحرية
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة  والحرية  بينما تغادر العبارة امل   فيما استقبل الميناء بالأمس والعبارة امل  وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة  ، كما شهد ميناء نويبع  تداول 1925 طن و247 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. 
 

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وزير النقل يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: عُرس ديمقراطي

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكب بموانيها.

جولة تفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات “هاتشيسون”)

جدير بالذكر ان وزير النقل قام  بجولة تفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها  يوليو 2023  لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية وحيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متروذلك  وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة

و  استمع الوزير لعرض تقديمي  من اللواء /محمد خليل مدير مشروع تطوير الميناء حول  موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون حيث تم الانتهاء من اعمال الجسات وجاري البدء في تنفيذ اعمال البنية الفوقية للمحطة وأكد  وزير النقل على ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما يحدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز مشيرا الى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وأن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر
الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية. مضيفا أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محور يعلى البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

هيئة موانئ البحر الأحمر أرصفة موانئ الهيئة حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاج

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