الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طوابير عمال المصانع تمتد أمام لجان البحر الأحمر للتصويت بالانتخابات (فيديو)

توافد الناخبين في
توافد الناخبين في لجان البحر الأحمر

تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية بمحافظة البحر الأحمر، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، التي تجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك وسط حضور متطوعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وحازت لجان المغتربين بالمحافظة على النصيب الأكبر من توافد الناخبين منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت اليوم الاثتين، إذ حرصت أعداد كبيرة من عمال المصانع والشركات فى البحر الأحمر على الذهاب بشكل جماعى للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للإنتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوي الجمهورية.

فيديو: 

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