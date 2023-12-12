بداية من الغد.. انطلاق حكاية "قرض شخصي" على قنوات CBC

تنطلق غد الأربعاء، أولى حلقات حكاية جديدة من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي تحمل عنوان "قرض شخصي"، وذلك على مجموعة قنوات "CBC".

تفاصيل حكاية "قرض شخصي"

حكاية "قرض شخصي" تدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

مواعيد عرض حكاية قرض شخصي على CBC

تضم حكاية قرض شخصي ثلاث حلقات، وتعرض على قناة سي بي سي في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا.

حكايات حدث بالفعل

"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.