الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بداية من الغد.. انطلاق حكاية "قرض شخصي" على قنوات CBC

قرض شخصي
قرض شخصي

تنطلق غد الأربعاء، أولى حلقات حكاية جديدة من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي تحمل عنوان "قرض شخصي"، وذلك على مجموعة قنوات "CBC".

تفاصيل حكاية "قرض شخصي"

حكاية "قرض شخصي" تدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

مواعيد عرض حكاية قرض شخصي على CBC

 تضم حكاية قرض شخصي ثلاث حلقات، وتعرض على قناة سي بي سي في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا.

حكايات حدث بالفعل 

"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام -  كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

قرض شخصي كريم فهمي تفاصيل مسلسل حدث بالفعل مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل مواعيد عرض حكاية قرض شخصي

مواد متعلقة

محمود حافظ عقب الإدلاء بصوته: المشاركة أمانة وفخور بمشهد صفوف المصريين (خاص)

"الأوبرا" تكرم 16 شخصية من رموز الرقص الحديث في عرض "كى لا تتبخر الأرض"

محمد محمود عبدالعزيز يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويؤكد: واجب وطنى

عمرو مصطفى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

خالد زكى لـ"الدستور": المشاركة فى الاستحقاق الرئاسى رسالة مشرفة عن مصر إلى العالم كله

عبدالرحيم كمال عقب الإدلاء بصوته: مشهد الإقبال يشكل جزءًا كبيرًا من الوعى (خاص)

الأب بطرس دانيال عقب الإدلاء بصوته: المشاركة أمانة وواجب وطنى (خاص)

ليلة أم كلثوم| المسرح الكبير يرفع لافتة كامل العدد فى حفل مي فاروق

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى خان يونس جنوب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال