حشود من العاملين في هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يدلون بأصواتهم بلجان الوافدين

شهدت لجنة محطة قطار الإسماعيلية، المخصصة للوافدين، إقبال عدد كبير من الأطقم الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتوافدت الأطقم الطبية برفقة الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، للادلاء بصوتهم حرصًا منهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تقرر مصير البلد.

يذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخبا، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

مصرتنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة