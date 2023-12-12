النائب عفت السادات: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديموقراطي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات.

وأضاف النائب عفت السادات خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن الحوار الوطني يعتبر البداية في الاتفاق على المشاركات، معلقا: “أننا كنا في وقت من الأوقات لا نريد أن نسمع بعضنا البعض”.

وأوضح النائب عفت السادات، أن مشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات الرئاسية وحماسهم كان أمر مفرح، لافتًا إلى أن اللجان شهدت حالة من الفرحة والحس الوطني للمشاركة والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن الذي يحتاج إلى كل مواطن اليوم، معقبًا:" أعتقد أننا سنرى نسبة كبيرة للتصويت وأن الأرقام المعلنة ستزيد".