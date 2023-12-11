الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين على حساب الشباب

النصر
النصر

تأهل النصر إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه الكبير على مضيفه الشباب خمسة أهداف مقابل هدفين، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور ربع النهائي بالبطولة.

وتقدم النصر عن طريق سيكو فوفانا في الدقيقة 17، قبل أن يدرك كارلوس جونيور التعادل للشباب في الدقيقة 24.

 وفي الدقيقة 28 سجل ساديو ماني الهدف الثاني للنصر، قبل أن يضيف عبد الرحمن غريب الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

 وفي الدقيقة 74 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للنصر، فيما قلص هاتان باهبري الفارق للشباب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وسجل محمد مران الهدف الخامس للنصر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

والتحق النصر بفريقي الهلال والخليج في دور نصف النهائي.

النصر كأس خادم الحرمين الشريفين الشباب ساديو مانى كريستيانو رونالدو

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