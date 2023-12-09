ساديو ماني يطمئن جماهير السنغال قبل أمم إفريقيا: إصابتي غير مقلقة

تعرض السنغالي ساديو ماني لإصابة مع فريقه النصر السعودي، في لقاء الرياض أمس بدوري روشن وقبل شهر من بطولة كأس الأمم.

ماني تعرض لضربة قوية خرج على أثرها مستبدلًا في الدقيقة 83 من زمن الشوط الثاني للقاء.

لكنه خرج في تصريحات بعد اللقاء، وطمأن الجماهير على إصابته وقال:“إصابتي غير مقلقة وأشعر أنني بخير”.

النصر يواصل مطاردة الهلال على صدارة دوري روشن

وواصل فريق النصر مطاردته للهلال متصدر ترتيب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على الرياض 4-1 في الأسبوع الـ16 من المسابقة

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو افتتح التسجيل في الدقيقة 31 بعدما حول كرة عرضية بلمسة واحدة داخل الشباك، قبل أن يُضيف مواطنه أوتافيو الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 بعد تمريرة من الدون.

أضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثالث في الدقيقة 67 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من السنغالي ساديو ماني الذي تلاعب بدفاعات الرياض.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط نجح أندري غراي في تقليص الفارق للرياض.

وحرم القائم رونالدو من هدف حين تصدى لتسديدة أرضية من النجم البرتغالي في الدقيقة 85.

البرازيلي تاليسكا عاد ليُسجل الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 90+4، بعد عرضية من سلطان الغنام حولها البرازيلي في الشباك برأسه.

بهذا الانتصار، واصل رفاق رونالدو احتلال المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق سبع نقاط عن الهلال المتصدر.

بينما يحتل الرياض المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.