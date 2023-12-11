عمرو خليل يستعرض ملخصًا لفعاليات ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

استعرض الإعلامي عمرو خليل، ملخصًا بفعاليات ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الإعلامي عمرو خليل، خلال حلقة الليوم الإثنين، من برنامجه "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الهئية الوطنية للإنتخابات حددت أكثر من 11 ألف لجنة اقتراع يمكن التصويت من خلالها في هذه الانتخابات إضافة إلى عشرات اللجان الخاصة بالوافدين والمغتربين في كل المحافظات.

وأوضح، أن العاصمة تتصدر قائمة المحافظات الأعلى تصويتًا، وتضم الكتل التصويتة الأكبر ممن يحق لهم التصويت بأكثر من 8 مليون ناخب بنسة تصل إلى حوالي 13% من إجمالي من يحق لهم التصويت، ثم تأتي محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بحوالي 6 مليون ناخب بنسبة حوالي 9% ممن يحق لهم التصويت.

وأكد أنه على مدار اليومين كان الإقبال على التصويت في الإنتخابات كثيف، وسيزداد بكل تأكيد مع اليوم الثالث والأخير في هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية كانت حريصة على تقديم كل التيسيرات الخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والإرشادات المكتوبة بالنسبة لذوي الإعاقة السمعية لتسيهل عميلة الإقتراع، كما اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" لأول مرة للتسهيل على المكفوفين.

وأكد أن حملات المرشحين الأربعة في هذه الإنتخابات شكّلت غرف عمليات مركزية لمتابعة التصويت في كل محافظات الجمهورية، كما أنها دعت الناخبين للمشاركة بإيجابة في هذا الإستحقاق الدستوري.