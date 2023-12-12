تفاصيل تحقيق نقابة الموسيقيين مع رضا البحراوى ومحمود الليثى (صور)

حرص كل من النجم الشعبي رضا البحراوي والنجم محمود الليثي على حضور تحقيق نقابة الموسيقيين بقيادة المطرب مصطفى كامل، وذلك بعد إحالتهم للتحقيق بشأن العبارات والأمثال والشعارات المتدنية المستخدمة أثناء أداء فقراتهم الفنية والتي تسيء للفن وللقيم المجتمعية، والتي تعتبر أفعال تستوجب العقاب بموجب مواد القانون رقم ٣٥ لسنة ٧٨ وتتيح للنقابة العامة شطب العضوية.

حضر التحقيق النقيب مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، والشئون القانونية، وجاء تفصيل التحقيق كالتالي:

أثناء التحقيقات أقر كلُّ منهما بالأخطاء التي تم ارتكابها وقدما الاعتذارات عن هذه الأفعال وتعهدا بعدم تكرارها.

وانتهت تحقيقات الشئون القانونيه بإدانتهما وتوقيع عقوبات لكلِّ منهما تمهيدًا لعرضها علي النقيب العام ومجلس الإدارة.

وقرر النقيب العام مصطفى كامل استدعاءهما إلى مكتبه فور انتهاء التحقيقات في حضور أعضاء المجلس الفنان حلمي عبدالباقي، والمايسترو محمد أبو اليزيد، والدكتور أحمد أبو المجد، والفنان منصور هندي، والفنان خالد بيومي، وعلى نفس المبدأ الذي أرساه الفنان مصطفى كامل منذ توليه المنصب تم عقد جلسة ودية انتهت بقبول اعتذارهما وتعهدهما كتابيًا بعدم التكرار.

ووعودهما بتنقية الأجواء وإنهاء حالة المشاحنات فيما بينهما وبالفعل تم احتواء الأمر، وأظهرا المطربان خالص احترامهما للنقابة العامة وللمناخ العام الذي أصبحت عليه نقابة المهن الموسيقية، وأظهرا روح التسامح والتصالح نزولًا على رغبة النقيب العام.، واكتفى النقيب والمجلس بتوقيعهما على إقرارات وتعهدات بعدم تكرار مثل هذه الوقائع والتصرفات.

وخلال الجلسة، أكد الفنان مصطفى كامل، إصراره على أن تظل النقابة العامة وجمعيتها العمومية أسرة واحدة تحيطها وتحكمها الضوابط والمعايير الأخلاقية وروح الزمالة واحترام قيم المجتمع وعدم خدش حياء أيًا من أبناء الأسر المصرية.

جاء ذلك التحقيق تطبيقًا لتعليمات وقرارت النقيب العام الفنان مصطفى كامل منذ توليه المنصب بضرورة الارتقاء بالذوق العام ومحاسبة كل من يتجاوز حدود آداب المهنة.

تحقيق نقابة الموسيقيين مع رضا البحراوي ومحمود الليثي

تحقيق نقابة الموسيقيين مع رضا البحراوي ومحمود الليثي

تحقيق نقابة الموسيقيين مع رضا البحراوي ومحمود الليثي