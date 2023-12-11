الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو مصطفى: مشاركة المصريين بالانتخابات يقوي صوتها أمام أعدائها

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

قال الفنان عمرو مصطفى إنه فخور ببلده وبعملية الانتخابات الرئاسية، موجهًا الشكر لوزارة الداخلية على تنظيمها الدقيق للجان الانتخابية والمزودة بكاميرات.

أضاف عمرو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن الشعب المصري عندما يشارك في الانتخابات يعلي صوت مصر أمام كل أعدائها ويقويها ويقوي إداراتها أمام كل الناس التي تحاول النيل منها.

وأكد أنه يرى أن القوى الإعلامية المصرية أصبحت قوية والمتابعة قوية والإعلام يعرف كيف يرد بخلاف الانتخابات السابقة كما أننا نستطيع أن نظهر كل ما يحدث.

شكرًا للشركة المتحدة

ووجه عمرو الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لأنه يوجد تغيير حدث في مصر وفي الإعلام، مؤكدًا أن رسالته للناس بأن ينزلوا للمشاركة في الانتخابات قائلًا: "أنزلوا علشان تقووا صوت بلدكم  ويكون خلفها 100 مليون مواطن ويكون صوتنا قوي لأن لدينا حدود ملتهبة وحصار رهيب وهذه الانتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة".

عبر عن سعادته بوجود أغاني "بشرة خير، وما شربتش من نيلها" وكل أغانيه الوطنية داخل اللجان، مؤكدًا أن الأغنية الوطنية في ظل ما يحدث في مصر من تطور سيحدث فيها نقلة كبيرة وستكون مختلفة تمامًا عن كل ما مضى.

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