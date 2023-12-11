مسئول إماراتي يشكر مصر لجهودها في إيصال المساعدات لغزة: ممتنون لها

وجه مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشمسي، الشكر لمصر على جهودها في إيصال المساعدات لغزة.

وقال في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للحكومة المصرية على جهودها لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة".

وأضاف: "مصر تبذل جهودًا حثيثة يقدرها المجتمع الدولي ويقدم شكره وامتنانه لها، ودولة الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن تسعى لفتح مجالات إنسانية وهدنة إنسانية للأشقاء الفلسطينيين لإدخال المساعدات بشكل أكبر ومستدام، خاصة في المجال الصحي والغذائي".