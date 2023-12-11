الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول إماراتي يشكر مصر لجهودها في إيصال المساعدات لغزة: ممتنون لها

سلطان الشمسي
سلطان الشمسي

وجه مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشمسي، الشكر لمصر على جهودها في إيصال المساعدات لغزة.

وقال في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للحكومة المصرية على جهودها لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة".

وأضاف: "مصر تبذل جهودًا حثيثة يقدرها المجتمع الدولي ويقدم شكره وامتنانه لها، ودولة الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن تسعى لفتح مجالات إنسانية وهدنة إنسانية للأشقاء الفلسطينيين لإدخال المساعدات بشكل أكبر ومستدام، خاصة في المجال الصحي والغذائي".

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى نتنياهو الحرب على غزة الهدنة الإمارات

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية 2024.. مشاركة كثيفة لأعضاء التحالف الوطني بالبحر الأحمر

نظرًا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين.. استمرار عمل اللجان الفرعية

ضياء رشوان: نظمنا رحلات للمراسلين الأجانب إلى شمال سيناء ليتمكنوا من متابعة الانتخابات

مراسلة القاهرة الإخبارية: زيادة فى إقبال الناخبين على اللجان فى اليوم الثانى بالمنوفية

مراسلة القاهرة الإخبارية: مشاركة كثيفة من السيدات بالإسماعيلية فى الانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان: نظمنا رحلات للمراسلين الأجانب لمعبر رفح ليرصدوا حقيقة ما يحدث

وزير العدل الفلسطينى: الفيتو الأمريكى قضى على المبدأ الأساسى للأمم المتحدة

ضياء رشوان يرصد ازدياد حجم النشر في الإعلام الأجنبي عن الانتخابات الرئاسية.. ماذا قالوا؟

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل| رئيس "الوطنية للانتخابات": وداعا للسلبية.. ولا مكان لحزب الكنبة (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

تقرير يكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال