الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نشأت الديهى يشن هجومًا ناريًا على "مدى مصر" لهذا السبب

نشأت الديهي
نشأت الديهي

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بعض المواقع تهاجم بشكل دائم، لأن وجودها وتمويلها مرهون بمهاجمة أي شيء في مصر، مشيرًا إلى أن موقع "مدى مصر" أعد تقريرًا حول الانتخابات حول وجود انخفاض ملحوظ في سعر الناخب المصري في الانتخابات الحالية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية " ten"، مساء الإثنين، أن تقرير "مدى مصر" أهان الشعب المصري، وهذه الإهانة تستوجب المحاكمة، معقبًا: "مدى مصر يهين الشعب المصرى، ويهينني أنا شخصيًا، فمن يقبل هذه الإهانة؟، من الضروري محاسبة هذا الموقع على إهانته للناخب المصري" 

وتابع، أن "مدى مصر" موقع ليست لديه رخصة أو أي جهة، ويعمل خارج إطار القانون، ومن الضروري محاسبته، مواصلًا: "الله يلعن حرية الرأي والتعبير إذا كانت تُهين الشعب وتغير الحقائق بهذا الشكل". 

وأشار إلى أن موقع "مدى مصر" لا يتعلق بالصحافة، ويحاول رسم صورة كئيبة عن الدولة المصرية، وهدفهم الأساسي الاصطياد في الماء العكر، لافتًا إلى أن موقع “صحيح مصر” يمارس نفس الكذب والتضليل الذي يمارسه "مدى مصر".

وأضاف: "لا أعلم  لصالح مَن يعمل موقعا مدى مصر، أو صحيح مصر، ولكن قطعًا هذه المواقع لا تتبع أي قواعد مهنية، ولا تمتلك أي رخصة لمزاولة المهنة".

نظرًا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين.. استمرار عمل اللجان الفرعية

نشأت الديهي مدى مصر بالورقة والقلم ten

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نشأت الديهى يشن هجومًا ناريًا على "مدى مصر" لهذا السبب

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