الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد أعداد كبيرة من الناخبين في كفر الدوار بالبحيرة (فيديو)

توافد الناخبين، بشكل كثيف أمام اللجان الانتخابية في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م.

واحتشد المئات من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، أمام اللجان في كفر الدوار بالبحيرة،للتصويت لإختيار رئيس مصر القادم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.