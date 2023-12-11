للتهنئه بالعيد.. ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يستقبل السفير الهولندي

استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، السفير بيتر موليما سفير المملكة الهولندية الجديد في مصر، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في القاهرة.

وأعرب الأب الربان عن سعادته بهذه الزيارة، وشكر في مُستهل كلمته على حضوره خصيصًا للتهنئة بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد والعام الجديد، ورحب بالسفير داخل صَحن الكنيسة، وهنئه على تولي منصبه الجديد كسفيرًا للمملكة الهولندية بمصر، داعيًا له أن يوفقه الله في كل مهامه.

بينما تحدث الاب الربان، عن أنشطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، والخدمات التي تقدمها لجميع قاصديها، وتطرق لأهمية التواجد السرياني الأرثوذكسي في مصر بشكل فعال.

وعَبر السفير عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تعرَّف من خلالها على الكنيسة، وبحث مع الأب الربان سُبُل التعاون المشترك بين الكنيسة والسفارة، وفي الختام أهدى قدسه سيادته الدرع السرياني، وكتب السفير كلمة تذكارية في سِجل الزيارة بمناسبة زيارته الرسمية الأولى للكنيسة السريانية.

في سياق متصل صرح الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، أن هذا التوقيت الذي نشهد فيه مصر بين دعم الوطن والسعي نحو الجمهورية الجديدة يلزم منا المشاركة الإيجابية والاستفادة من الحقوق الدستورية؛ حيث حث أبناء الرعية السريان المصريين على ضرورة الانتفاع من حقوقهم الأساسية وقال:

وقال "إن المشاركة السليمة لكل مواطن صالح هي واجب أساسي، نابع عن إيمان عميق ومحبة خالصة لهذا البلد الذي ينتمي إليه ليس المصري فقط، بل كل شرقي وأجنبي يحيا على ترابه المبارك.

وتابع قائلًا:"حسنٌ ما أوحاه الروح على لسان نبيه إشعياء "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ". (إشَعْيَاء 25:19)، هذه البركة التي يتمتع بها المواطنون أصحاب الأرض والذين يعيشون عليها، بركة الخيرات الروحية والمادية، بركة تجعلها من الأمم المتميزة والشامخة كشموخ نخيلها والعريقة كأهراماتها العجيبة، والمعطاءة كنهرها الدافق."

وأعرب قدسه عن اهتمامه الكبير وحرصه على متابعة الانتخابات الرئاسية الجارية، وأنه يحض أبناءه الروحيين على المشاركة منذ اللحظات الأولى لبدء العملية الانتخابية، وأكد أنه يصلي دائمًا من أجل مصر وكل العالم لكي يحل السلام والاستقرار فيه.