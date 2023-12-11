الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

للتهنئه بالعيد.. ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يستقبل السفير الهولندي

الكنيسة
الكنيسة

استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، السفير بيتر موليما سفير المملكة الهولندية الجديد في مصر، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في القاهرة.

وأعرب الأب الربان عن سعادته بهذه الزيارة، وشكر في مُستهل كلمته على حضوره خصيصًا للتهنئة بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد والعام الجديد، ورحب بالسفير داخل صَحن الكنيسة، وهنئه على تولي منصبه الجديد كسفيرًا للمملكة الهولندية بمصر، داعيًا له أن يوفقه الله في كل مهامه.

بينما تحدث الاب الربان، عن أنشطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، والخدمات التي تقدمها لجميع قاصديها، وتطرق لأهمية التواجد السرياني الأرثوذكسي في مصر بشكل فعال.

وعَبر السفير عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تعرَّف من خلالها على الكنيسة، وبحث مع الأب الربان سُبُل التعاون المشترك بين الكنيسة والسفارة، وفي الختام أهدى قدسه سيادته الدرع السرياني، وكتب السفير كلمة تذكارية في سِجل الزيارة بمناسبة زيارته الرسمية الأولى للكنيسة السريانية.

في سياق متصل صرح الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، أن هذا التوقيت الذي نشهد فيه مصر بين دعم الوطن والسعي نحو الجمهورية الجديدة يلزم منا المشاركة الإيجابية والاستفادة من الحقوق الدستورية؛ حيث حث أبناء الرعية السريان المصريين على ضرورة الانتفاع من حقوقهم الأساسية وقال:

وقال "إن المشاركة السليمة لكل مواطن صالح هي واجب أساسي، نابع عن إيمان عميق ومحبة خالصة لهذا البلد الذي ينتمي إليه ليس المصري فقط، بل كل شرقي وأجنبي يحيا على ترابه المبارك.

وتابع قائلًا:"حسنٌ ما أوحاه الروح على لسان نبيه إشعياء "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ". (إشَعْيَاء 25:19)، هذه البركة التي يتمتع بها المواطنون أصحاب الأرض والذين يعيشون عليها، بركة الخيرات الروحية والمادية، بركة تجعلها من الأمم المتميزة والشامخة كشموخ نخيلها والعريقة كأهراماتها العجيبة، والمعطاءة كنهرها الدافق."

وأعرب قدسه عن اهتمامه الكبير وحرصه على متابعة الانتخابات الرئاسية الجارية، وأنه يحض أبناءه الروحيين على المشاركة منذ اللحظات الأولى لبدء العملية الانتخابية، وأكد أنه يصلي دائمًا من أجل مصر وكل العالم لكي يحل السلام والاستقرار فيه.

الربان فيليبس عيسى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر نيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس الكنيسة السريانية الارثوذكسية لأهمية التواجد السرياني الأرثوذكسي الكنيسة والسفارة

مواد متعلقة

كاهن الكنيسة السريانية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

الأب فيلبس عيسي يكثف دورات اللغة السريانية لكهنة السريان الكاثوليك

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. شهادات المراقبين والمتابعين: لم نسجل أى مخالفات أو شكاوى وتيسيرات للكبار وذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال