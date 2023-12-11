عاصي الحلاني يحيي حفل رأس السنة 2024 بأبو ظبي.. 31 ديسمبر

يستعد النجم اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفل رأس السنة 2024 وسط جمهوره بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة وذلك في يوم 31 ديسبمر الجاري داخل إحد الفنادق الكبرى هناك.

ومن المقرر أن يُمتع “الحلاني” جمهوره خلال الحفل بباقة متنوعة من أعماله القديمة والحديثة، منها: “غالي، القرار، ادمنت هواكي، بحبك وبغار، متل الكذبة، سألوني، عذبوني، واني مارق مريت، يا ميمه، جن جنوني، فرصة عمر، ضحكة حبيبي، خليك بقلبي”.

حفلات رأس السنة 2024

ويتمتع عاصي الحلاني بحالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفترة الحالية ويستعد لإحياء عدة حفلات غنائية خلال الأيام القليلة المقبلة، احتفالا بالكريسماس مع جمهوره في مختلف البلدان العربية.

ويحيي الحلاني حفلا ضخما يوم الخميس، الموافق 22 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بدولة فنزويلا في أمريكا الجنوبية، ومن أمريكا يسافر رفقة فرقته الخاصة إلى سوريا، لإحياء أمسية موسيقية يوم عيد الميلاد الموافق 25 من نفس الشهر بإحد الفنادق هناك.

آخر أعمال عاصي الحلاني الغنائية

وطرح النجم عاصي الحلاني الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ملهوف عليك" وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون الفنان اللبناني عاصي الحلاني في فيديو كليب "ملهوف عليك" مع كل من الشاعرة الغنائية عبير أبوإسماعيل، والملحن حسان عيسى، والموزعين الموسيقيين علي روقيا، وعماد جبر، ومهندس الصوت محمد مقهور.