يسرا تكشف تفاصيل الاستعدادات والتنظيم وسير العملية الانتخابية باللجنة التي أدلت فيها بصوتها
أوضحت الفنانة يسرا، تفاصيل الاستعدادات والتنظيم وسير العملية الانتخابية في اللجنة التي أدلت فيها بصوتها الانتخابي، قائلة: "إن النظام كان في منتهى الروعة، وشاهدت كمية كبيرة من الناخبين في الانتظار بالطوابير".
وأضافت الفنانة يسرا خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، أن المشاركة في العملية الانتخابية هو واجب وطني، حيث يجب علينا الوقوف إلى جانب بلادنا في فترة المحنة، وهو ما نحن معتادون عليه دائمًا، فالمصري هكذا دائمًا يقف طيلة عمره في المحن، ولا ينتظر من يقول له انزل وشارك، مثلما نزل قبل ذلك في 30 يونيه، ومثلما نزل في كل مرة، خاصة وأننا هذه المرة نشهد نظام عن كل مرة، معقبة: "سعدت كثيرًا بتواجدي في اللجنة، وشاهدت اللجنة وكم الاستعدادات والتنظيم واليسيرات التي كانت متواجدة بها".
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