قيادى بالتجمع: الانتخابات الرئاسية أثبتت نضج المواطن المصرى سياسيًا

قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن عقل الدولة المصرية في إدارتها للعملية الانتخابية وصل إلى أعلى درجات النضج.

وأضاف عبدالناصر قنديل، خلال لقائه عبر قناة dmc، أن كل الإجراءات التي لها علاقة بإدارة العملية الانتخابية وكانت مثار جدل في العمليات الانتخابية عبر التاريخ منذ عام 2000 وحتى اليوم، تلاشت تمامًا، وأصبحنا نتحدث فقط بأننا نريد تزويد عدد اللجان لاستيعاب هؤلاء المواطنين.

وأوضح الحشد العددي في انتخابات الرئاسة 2024، لافتًا إلى أننا أمام أعلى عملية حشد للناخبين أمام لجان اقتراع في العمليات الانتخابية المصرية ربما منذ تطبيق قاعدة الرقم القومي عام 2012 وحتى اليوم، لدرجة أن المؤشر العام الذي قيسنا به في 16 لجنة انتخابية عبر ثلاث محطات للقياس رصدت عملية دخول ناخبين إلى لجان الاقتراع بأعداد تتراوح من 80 إلى 100 في كل ساعة.