الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الانتخابات الرئاسية 2024.. بهتافات "تحيا مصر" توافد المواطنين على لجنة في بالمنوفية (فيديو)

جريدة الدستور

توافد حشد من الناخبين، أمام اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية للإدلاء بصوتهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

ونظم الناخبون مسيرات حاشدة للتشجيع على المشاركة الانتخابية، وهتف خلالها عبارات “تحيا مصر”، لحث المواطنين على أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستور في  اختيار رئيس مصر القادم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

الناخبين محافظة المنوفية المشاركه الانتخابية حيا مصر أداء واجبهم الوطني الانتخابات الرئاسية

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