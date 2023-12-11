جوائز "كاف".. سيدات ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أفضل فريق في القارة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الاثنين، عن حصول نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على جائزة أفضل نادي في فئة السيدات.

وتفوق صن داونز على الجيش الملكي المغربي وسبورتنج كازابلانكا المغربي.

كا ما تريد معرفته عن حفل جوائز “كاف"

ويجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز «كاف» لعام 2023.

وسينطلق حفل جوائز «كاف»، في تمام الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة)، بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.

وسيشهد الحفل، الكشف عن هوية الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة في إفريقيا، وأفضل لاعب ولاعبة شابة، وأفضل لاعب ولاعبة في مسابقات الأندية، وأفضل حارس وحارسة مرمى، وأفضل مدرب وأفضل منتخب وطني وأفضل نادٍ لفئتي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى جائزة أفضل هدف عن العام الحالي.

ويتنافس محمد صلاح، على نيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، إلى جانب كل من المغربي أشرف حكيمي، والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ويتنافس نادي الأهلي، على نيل جائزة أفضل نادٍ في القارة السمراء، إلى جانب كل من الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

بينما يتنافس محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، على نيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا، إلى جانب كل من الكاميروني أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد، والمغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي.

ويتنافس الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي، على نيل جائزة أفضل لاعب في مسابقتي الأندية، إلى جانب كل من الكونغولي فيتسون مايلي، مهاجم بيراميدز، واللاعب السابق ليانج أفريكانز التنزاني، والناميبي بيتر شالوليل، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي.

المرشحون لنيل جوائز «كاف» لعام 2023

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

1- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

2- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

3- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي)

جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا

1- النيجيرية أسيسات أوشوالا (برشلونة الإسباني)

2- الجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا (راسينج لويسفيل الجنوب إفريقي)

3- الزامبية باربارا باندا (شنغهاي شينجلي الصيني)

جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية

1- الكونغولي فيتسون مايلي (بيراميدز)

2- الناميبي بيتر شالوليل (صن داونز الجنوب إفريقي)

3- الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي)

جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية

1- البوتسوانية رفيلوي ثوليكيلي (صن داونز الجنوب إفريقي)

2- المغربية فاطمة تكناوت (الجيش الملكي المغربي)

3- الجنوبية إفريقية ليبوهانج راماليبي (صن داونز الجنوب إفريقي)

جائزة أفضل لاعب شاب

1- المغربي عبدالصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)

2- السنغالي لامين كامارا (ميتز الفرنسي)

3- السنغالي أمارا ضيوف (ميتز الفرنسي)

جائزة أفضل لاعبة شابة

1- الغانية كمفورت يبواه (أمبيم داركوا الغاني)

2- المغربية نسرين الشاد (ليل الفرنسي)

3- النيجيرية ديبورا أبيودون (بيتسبروه بانثيرز الأمريكي)

جائزة أفضل حارس مرمى

1- الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

2- المصري محمد الشناوي (الأهلي)

3- المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي)

جائزة أفضل حارسة مرمى

1- المغربية خديجة الرميشي (الجيش الملكي المغربي)

2- النيجيرية شياماكا ننادوزي (باريس إف سي الفرنسي)

3- الجنوب إفريقية أنديلي دلاميني (صن داونز الجنوب إفريقي)

جائزة أفضل مدرب (فئة الرجال)

1- الجزائري عبدالحق بن شيخة (مدرب سيمبا التنزاني)

2- المغربي وليد الركراكي (المدير الفني لمنتخب المغرب)

3- السنغالي أليو سيسيه (المدير الفني لمنتخب السنغال)

جائزة أفضل مدرب (فئة السيدات)

1- الفرنسي رينالد بيدروس (المدير الفني لمنتخب المغرب للسيدات)

2- ديزيريه إليس (المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا للسيدات)

3- جيري تشابالالا (المدير الفني لفريق صن داونز للسيدات)

جائزة أفضل نادٍ (فئة الرجال)

1- الأهلي (مصر)

2- الوداد البيضاوي المغربي

3- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

جائزة أفضل نادٍ (فئة السيدات)

1- الجيش الملكي المغربي

2- سبورتنج كازابلانكا المغربي

3- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

القنوات الناقلة لحفل جوائز «كاف»

سيتم بث حفل توزيع جوائز «كاف» لعام 2023، عبر العديد من القنوات التلفزيونية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

ففي إفريقيا، سيتم نقل القرعة عبر كل من (أون تايم سبورتس) في مصر، والقناة الرياضية المغربية، والتلفزيون الرسمي لكل من الجزائر وكوت ديفوار، وغانا، ورواندا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا.

كما حصلت قناة (نيو وورلد تي في) على حقوق البث التلفزيوني المجاني والمدفوع في توجو، إلى جانب قناة «بي إن سبورتس» التي حصلت على حقوق بث الحفل في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وتملك شبكة «كانال بلس» حقوق بث حفل توزيع جوائز «كاف» في فرنسا والدول الإفريقية الفرانكفونية.