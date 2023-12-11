أمين حزب مصر المستقبل بالشرقية: أصواتنا أمانة سيسألنا الله عنها

ناشد المهندس سمير أبو لبدة، امين عام حزب مصر المستقبل بالشرقية، جميع أهالي المحافظة بالنزول والمشاركة في الانتخبات الرئاسية، قائلًا إن كل مواطن سيسألأ أمام الله على صوته.

وأضاف المهندس سمير أبو لبدة، أنه لابد لكل المصريين من النزول للإنتخاب، حتى يعلم العالم أجمع اننا مدركين خطورة المرحلة التى تمر بها مصر، ويعلموا ان الشعب الصرى مدرك واجباته وحقوقه.

وأكد أن الإدلاء بالصوت سيحاسبنا الله تعالى عليه، ومن يمتنع عنه فإن الله سيسأله

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت.