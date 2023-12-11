الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب الأول لـ"حماة الوطن": المصريين يعرفون قيمة الوطن ويلبون النداء

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

أدلى النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن،  بصوته في  ثاني ايام من إنطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته الأولمبية بجامعة المنصورة.

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استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى المقطم

المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني 

وصرح النائب أحمد العوضي، إن المشاركة في الاستحقاق الدستوري والممثل في الانتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني وحق دستوري لكل مصري يطمح ويتمني مستقبل أفضل لوطنه وللأجيال القادمة جيلاً بعد جيل، أن المصريين يعرفون قيمة الوطن وقيمة الصوت الانتخابي حينما يكون الوطن في حاجة إليهم.

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ذوي الهمم بجامعة القاهرة يشاركون في الانتخابات الرئاسية ويدلون بأصواتهم من أجل صناعة المستقبل

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،  بوعي وحرص المواطنين علي التوافد علي اللجان الانتخابية منذ الساعات الاولي من فتح المقار الانتخابية امامهم للتصويت، مما يعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة  البناء والاصلاح والتنمية ونجي ثمار الانجازات التي بدأتها الدولة منذ سنوات نحو الجمهورية الجديدة.

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رئيس لجنة يساعد ناخبة مسنة للإدلاء بصوتها من داخل سيارة فى الدقي

وتوجه اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، عقب الادلاء بصوته للقاء الاستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة ليثمن دور الجامعة في الانتخابات الرئاسية.

ووجه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة علي  جهودة المبذولة والتنظيم خلال العملية الانتخابية حيث لأول مرة يوجد مقر انتخابي للمغتربين بجامعة المنصوره وتشجيعا للشباب وأداء دورهم الوطني.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت  أن 45% من إجمالي المتواجدين باللجان أدلوا بأصواتهم، مشيرة الى زيادة نسب المشاركة الإيجابية بشكل لافت.

اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الانتخابات الرئاسية نسب المشاركة حزب حماة الوطن

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