ذوو الهمم بجامعة القاهرة يشاركون فى الانتخابات الرئاسية ويُدلون بأصواتهم من أجل صناعة المستقبل

شهدت لجان تصويت الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كبيرًا من طلاب جامعة القاهرة من ذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت شعار "انزل شارك.. مصر هي الأهم"، والتي بدأت أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتحرص جامعة القاهرة على تقديم كل التسهيلات لتيسير وإتاحة مشاركة جميع منتسبيها للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم لممارسة حقوقهم بسهولة ويسر إيمانًا من الجامعة بدورهم المهم في تحديد مستقبل الوطن.

وكانت جامعة القاهرة قد نظمت ندوة توعوية للطلاب من ذوي الهمم لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وتواصل جامعة القاهرة رفع وعي طلابها من ذوي الهمم بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لا يمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

وكانت جامعة القاهرة أطلقت مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، شارك فيها منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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جانب من الحدث