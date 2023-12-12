الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطباء الشرقية: التحديات الإقليمية تفرض علينا الاصطفاف لاختيار رئيس مصر

الدكتور خالد صفوت
الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية

قال الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، إنه شارك اليوم برفقة أسرته فى الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه واجب وطني على كل مصري الالتزام بأدائه .

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وأضاف نقيب أطباء الشرقية، أن اختيار رئيس مصر اليوم، سيحدد شكل مستقبلها فى السنوات المقبلة، خاصًة في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها المنطقة.

 

ولفت إلى أنه تم التيسير على المغتربين بتوفير لجان خاصة موزعة على أنحاء المحافظة لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

 

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.


وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.


كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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