الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ماذا تعرف عن بيت العذراء لوريتو في إيطاليا؟

بيت العذراء لوريتو
بيت العذراء لوريتو في إيطاليا

أطلق  الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعرفية عن بيت العذراء (الذي حملته الملائكة) لوريتو في إيطاليا، قال خلالها انه هو مقرّ العائلة المقدّسة في الناصرة، حيث ولدت مريم العذراء وترعرعت ونالت البشارة من الملاك جبرائيل، (وهو كنايةٌ عن بيتٍ صغيرٍ ومغارةٍ صغيرة). قصده العديد من الزوّار في أوائل المسيحيّة. وبعد العام 313 بقليل شاد الملك قسطنطين كنيسة كبيرة حوله.

No photo description available.

 المنزل يتنقّل عبر القارّات نحو كرواتيا

خلال العام 1291، وبعد اندحار الصليبيين الأخير من الأراضي المقدّسة، اختفى المنزل بطريقةٍ عجائبيةٍ من فلسطين، ليظهر للمرّة الأولى على أرض بلد “كرواتيا” حيثُ بُنيَ أحد أهم المزارات فيها (سيّدة ترسات). 
يخبرنا التقليد الكنسي المقدّس، أنّه في 10 مايو عام 1291، انتقل البيت من الناصرة (فلسطين) عبر المتوسّط الى مدينة “ترساتو".
صُدِم كاهن رعيّة “ترساتو”، الأب “ألكسندر جيورجيفيش”  لرؤيته ما يُشبه كنيسة صغيرة فجأةً، لم يكن لها أيُّ أثر من قبل. فراح يصلّي حتّى ينيره الله حيال ما حدث. وفي اللّيل جاءته العذراء في الحلم، تقول له أنّ ما يراه هو حقيقةً بيت الناصرة حيثُ تمّت البشارة بالمخلّص، وجاء الى “ترساتو” بقوّة الله. ولكي تثبت له العذراء هذا الحدث الفائق الطبيعة، شَفَته في تلك اللّيلة نفسها من مرضٍ عانى منه لسنواتٍ عديدةٍ، تاركةً بذلك علامةً حسيّةً له وللجميع.
 

الملائكة تنقُل المنزل الى إيطاليا

عام 1294، اختفى منزل البشارة مرّةً جديدةً من “ترساتو"، أخبر بعض الرّعاة أنهّم شاهدوا يوم 10 ديسمبر1294 البيت تحمله الملائكة فوق البحر الأدرياتيكي ليستقرّ في منطقةٍ مليئةٍ بالأشجار على بُعد أربعة أميالٍ من “ريكاناتي" في إيطاليا فانتشر الخبر بسرعة البرق، وجاء آلاف الأشخاص ليعاينوا هذا البيت، الذي يشبه كنيسة صغيرةٍ.
فصار البيت مركز حجٍّ، يشهد على العديد من العجائب.

المنزل ينتقل مرّتين في إيطاليا

وبسبب كثرة الحجّاح، تعرّض المنزل للعديد من السرقات ، فانتقل المنزل بأعجوبةٍ الى أرضٍ أخرى مجاورة، يملكها أخوان. ولكن البيت انتقل (مرّةً رابعةً) الى حيثُ هو اليوم؛ مدينة لوريتو الإيطالية.

والعجيب ذكره، هو كيف كان يستقرّ البيت في كلّ مرّةٍ على أرضٍ جديدةٍ من دون أساساتٍ معماريّة.

هناك أيضًا مرّةً جديدةً بدأت تدفّقُ العجائب. وعلى إثر ذلك، ذهب 16 رجلٍ من السكّان المحلّين الى “ترساتو” و” الناصرة” مع عيّنات من البيت، فتأكّدوا أنّ الحجارة تعود الى أرض “فلسطين” وأنّ البيت انتقل مرّاتٍ عديدة.

الفرنسيسكاني – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني

مواد متعلقة

البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير السنغالى بمصر

البابا تواضروس الثاني يلتقي السفير الكوري بالكاتدرائية

البابا تواضروس الثاني يلتقي سفير مصر الجديد في أستراليا

البابا تواضروس يستقبل السفير المصري الجديد في بوليڤيا

البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد في إندونيسيا

أسقف دير القصير ورهبانه يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

الأنبا بنيامين مطران المنوفية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

أسقف الزقازيق ُيدلى بصوته فى الانتخابات بمدرسة الناصرية الإعدادية (صور)

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. شهادات المراقبين والمتابعين: لم نسجل أى مخالفات أو شكاوى وتيسيرات للكبار وذوى الهمم

محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال