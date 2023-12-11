ماذا تعرف عن بيت العذراء لوريتو في إيطاليا؟

أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعرفية عن بيت العذراء (الذي حملته الملائكة) لوريتو في إيطاليا، قال خلالها انه هو مقرّ العائلة المقدّسة في الناصرة، حيث ولدت مريم العذراء وترعرعت ونالت البشارة من الملاك جبرائيل، (وهو كنايةٌ عن بيتٍ صغيرٍ ومغارةٍ صغيرة). قصده العديد من الزوّار في أوائل المسيحيّة. وبعد العام 313 بقليل شاد الملك قسطنطين كنيسة كبيرة حوله.

المنزل يتنقّل عبر القارّات نحو كرواتيا

خلال العام 1291، وبعد اندحار الصليبيين الأخير من الأراضي المقدّسة، اختفى المنزل بطريقةٍ عجائبيةٍ من فلسطين، ليظهر للمرّة الأولى على أرض بلد “كرواتيا” حيثُ بُنيَ أحد أهم المزارات فيها (سيّدة ترسات).

يخبرنا التقليد الكنسي المقدّس، أنّه في 10 مايو عام 1291، انتقل البيت من الناصرة (فلسطين) عبر المتوسّط الى مدينة “ترساتو".

صُدِم كاهن رعيّة “ترساتو”، الأب “ألكسندر جيورجيفيش” لرؤيته ما يُشبه كنيسة صغيرة فجأةً، لم يكن لها أيُّ أثر من قبل. فراح يصلّي حتّى ينيره الله حيال ما حدث. وفي اللّيل جاءته العذراء في الحلم، تقول له أنّ ما يراه هو حقيقةً بيت الناصرة حيثُ تمّت البشارة بالمخلّص، وجاء الى “ترساتو” بقوّة الله. ولكي تثبت له العذراء هذا الحدث الفائق الطبيعة، شَفَته في تلك اللّيلة نفسها من مرضٍ عانى منه لسنواتٍ عديدةٍ، تاركةً بذلك علامةً حسيّةً له وللجميع.



الملائكة تنقُل المنزل الى إيطاليا

عام 1294، اختفى منزل البشارة مرّةً جديدةً من “ترساتو"، أخبر بعض الرّعاة أنهّم شاهدوا يوم 10 ديسمبر1294 البيت تحمله الملائكة فوق البحر الأدرياتيكي ليستقرّ في منطقةٍ مليئةٍ بالأشجار على بُعد أربعة أميالٍ من “ريكاناتي" في إيطاليا فانتشر الخبر بسرعة البرق، وجاء آلاف الأشخاص ليعاينوا هذا البيت، الذي يشبه كنيسة صغيرةٍ.

فصار البيت مركز حجٍّ، يشهد على العديد من العجائب.

المنزل ينتقل مرّتين في إيطاليا

وبسبب كثرة الحجّاح، تعرّض المنزل للعديد من السرقات ، فانتقل المنزل بأعجوبةٍ الى أرضٍ أخرى مجاورة، يملكها أخوان. ولكن البيت انتقل (مرّةً رابعةً) الى حيثُ هو اليوم؛ مدينة لوريتو الإيطالية.

والعجيب ذكره، هو كيف كان يستقرّ البيت في كلّ مرّةٍ على أرضٍ جديدةٍ من دون أساساتٍ معماريّة.

هناك أيضًا مرّةً جديدةً بدأت تدفّقُ العجائب. وعلى إثر ذلك، ذهب 16 رجلٍ من السكّان المحلّين الى “ترساتو” و” الناصرة” مع عيّنات من البيت، فتأكّدوا أنّ الحجارة تعود الى أرض “فلسطين” وأنّ البيت انتقل مرّاتٍ عديدة.