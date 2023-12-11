ما الذي أدى إلى قرار المحكمة العليا في الهند بشأن كشمير؟

سلطت وكالة رويترز، الضوء على قرار المحكمة العليا في الهند بشأن كشمير وما الذي أدى لهذا القرار، مشيرة إلى أن أيدت المحكمة العليا الهندية قرارا اتخذته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019 بإلغاء الوضع الخاص لكشمير وتقسيم المنطقة إلى منطقتين يخضعان لإدارة اتحادية.

وتطالب الهند وباكستان بالسيادة على منطقة الهيمالايا المتنازع عليها بالكامل، على الرغم من أن الهند وباكستان تحكمان جزئيا فيها منذ استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947، حيث خاضت الجارتان المسلحتان نوويا اثنتين من حروبهما الثلاثة بسببها.

ماذا حدث عند التقسيم؟



وبعد تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، كان من المتوقع أن تذهب كشمير إلى باكستان، كما فعلت المناطق الأخرى ذات الأغلبية المسلمة. أراد حاكمها الهندوسي البقاء مستقلاً، ولكن في مواجهة غزو رجال القبائل المسلمين من باكستان، انضم إلى الهند في أكتوبر 1947 مقابل المساعدة ضد الغزاة.

تمت صياغة المادة 370 من الدستور الهندي، التي تنص على الحكم الذاتي لجامو وكشمير، في عام 1947 من قبل الشيخ عبد الله، رئيس وزراء الولاية آنذاك، وقبلها أول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو.



كيف يتم تقسيم المنطقة؟

على مدى عقود، كانت جيوش الهند وباكستان في مواجهة حول خط السيطرة، وهو خط وقف إطلاق النار الذي تراقبه الأمم المتحدة والذي تم الاتفاق عليه في عام 1972، والذي يقسم المناطق التي يديرها كل منهما.

وخاض الطرفان معركة عام 1999 على طول خط السيطرة وصفها بعض المحللين بأنها حرب غير معلنة. وتبادلت قواتهما إطلاق النار بشكل منتظم فوق خط المراقبة حتى تم التوصل إلى هدنة في أواخر عام 2003، والتي ظلت صامدة إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

وأدى استياء الكثير من المسلمين في كشمير الهندية مما اعتبروه حكما قاسيا من نيودلهي إلى إثارة تمرد من قبل الانفصاليين في عام 1989، حيث دعم البعض باكستان، بينما سعى آخرون إلى استقلال كشمير.

وردت الهند بإرسال قوات، واتهمت باكستان بدعم الانفصاليين، وخاصة من خلال تسليح وتدريب المقاتلين في الجزء الخاص بها من كشمير وإرسالهم إلى كشمير الهندية. وتنفي باكستان ذلك قائلة إنها لا تقدم سوى الدعم السياسي للشعب الكشميري.

ومنذ عام 2019، أعلنت الهند عن المزيد من الاستثمارات للمنطقة في مجالات مثل الصناعات والرعاية الصحية والتعليم والسياحة. وقد أدرجت مؤخرًا احتياطيات الليثيوم المكتشفة حديثًا في كشمير للتعدين الخاص.

وتقول الحكومة إن السياحة نمت منذ عام 2019 وانخفض العنف الانفصالي، مع انعقاد اجتماع مجموعة العشرين حول السياحة في سريناجار هذا العام خلال رئاسة الهند للكتلة.

ما هي المناطق التي تسيطر عليها باكستان؟

وتتكون هذه من منطقة آزاد الأصغر، أو كشمير "الحرة"، والمناطق الشمالية التي شكلت جزءًا من الولاية قبل الاستقلال. وتدعم باكستان الاستفتاء الذي تجريه الأمم المتحدة لتسوية النزاع حول المنطقة، وتتوقع أن تختار غالبية الكشميريين الانضمام إلى باكستان.

تتميز أجزاء من كشمير بجمالها المذهل، حيث الجبال المكسوة بالغابات، والأنهار التي تجري عبر الوديان الخضراء والبحيرات التي تحيط بها أشجار الصفصاف.