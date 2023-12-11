الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المحكمة العليا في الهند تلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير.. ومخاوف من رد باكستان

المحكمة العليا في
المحكمة العليا في الهند

صادقت المحكمة العليا في الهند، اليوم على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان وسط مخاوف من اشتعال حدة الصراع بين البلدين بعد هذا الحكم.

من جهته اعتبر ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي أن قرار المحكمة العليا حول كشمير "بارقة أمل".

وبحسب صحيفة هندوستان تايمز "Hindustan times"، أيدت المحكمة العليا إلغاء المادة 370 من الدستور الخاصة بإقليم جامو وكشمير والتي تمنح حق الحكم الذاتي للاقليم.

تفاصيل حكم المحكمة العليا بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير

وتجري الاستعدادات في جميع أنحاء جامو وكشمير لأي توترات متصاعدة وصراعات محتملة بسبب جلسة المحكمة العليا، بينما يواصل القادة السياسيون في جميع أنحاء البلاد التعبير عن آرائهم بشأن هذه المسألة، مع استمرار المعارضة في الضغط من أجل عودة المادة 370، التي منح وضعًا خاصًا لجامو وكشمير.

وقالت الصحيفة الهندية إنه تمت إحالة العديد من الالتماسات التي تتحدى إلغاء المادة 370 وقانون إعادة تنظيم جامو وكشمير لعام 2019 الذي قسم الولاية السابقة إلى إقليمين اتحاديين - جامو وكشمير ولاداخ - إلى هيئة الدستور في عام 2019.

وكشفت الصحيفة أن هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة  استعموا خلال الجلسات إلى حجج المدعين لمدة 16 يومًا، وكانت المحكمة العليا قد حجزت حكمها في هذه القضية في 5 سبتمبر لجلسة 11 ديسمبر.

وأصدرت المحكمة العليا تعليماتها للجنة الانتخابات الهندية بإجراء انتخابات الجمعية في جامو وكشمير بحلول 30 سبتمبر 2024 على أبعد تقدير كما حثت المحكمة العليا أيضًا على إعادة الدولة في أقرب وقت ممكن إلى إقليم الاتحاد.

وقالت المحكمة العليا أثناء النطق بالحكم، إن جميع جوانب الدستور الهندي يمكن تطبيقها على جامو وكشمير وفقًا للحكم.

txt

رويترز: مقتل أفراد من قوات الأمن الهندية فى تبادل إطلاق نار بإقليم كشمير

اعتراضات داخل الهند على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

فيما قال نائب رئيس المؤتمر الوطني عمر عبد الله، اليوم، إنه يشعر بخيبة أمل ولكن ليس بخيبة أمل إزاء حكم المحكمة العليا بشأن الطعون التي تطعن في إلغاء أحكام المادة 370 من الدستور.

كما وصف رئيس حزب آزاد الديمقراطي التقدمي غلام نبي آزاد حكم المحكمة العليا بشأن الطعون التي تطعن في إلغاء أحكام المادة 370 من الدستور بأنه "محزن ومؤسف"، لكنه قال "علينا أن نقبله".

txt

مقتل 3 جنود من الجيش الهندى إثر اشتباكات مع متمردين فى كشمير

كشمير المحكمة العليا الهند الحكم الذاتي باكستان تفاصيل حكم المحكمة العليا بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير

مواد متعلقة

بيربوك: القوات الأوكرانية وضعت الأسطول الروسي بالبحر الأسود في موقف دفاعي

العاهل الأردنى يحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

مسؤول ألماني يتوجه إلى تل أبيب في أول زيارة خارجية له

تنامي الحركات الخضراء في جنوب شرق أوروبا.. ودورها في مستقبل البيئة بالمنطقة (تقرير)

جريمة حرب.. "العفو الدولية": إسرائيل استهدفت الصحفيين فى لبنان

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم لبحث أزمة الدول عالية المديونية

"شيفرون" الأمريكية تتوقع وصول إنفاقها لـ16 مليار دولار العام المقبل

الأردن يرسل 17 طائرة مساعدات ضمن حملة "لأهلنا فى غزة"

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

طوابير فى شبرا مصر أمام اللجان بثانى أيام الانتخابات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن