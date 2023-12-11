المحكمة العليا في الهند تلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير.. ومخاوف من رد باكستان

صادقت المحكمة العليا في الهند، اليوم على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان وسط مخاوف من اشتعال حدة الصراع بين البلدين بعد هذا الحكم.

من جهته اعتبر ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي أن قرار المحكمة العليا حول كشمير "بارقة أمل".

وبحسب صحيفة هندوستان تايمز "Hindustan times"، أيدت المحكمة العليا إلغاء المادة 370 من الدستور الخاصة بإقليم جامو وكشمير والتي تمنح حق الحكم الذاتي للاقليم.

تفاصيل حكم المحكمة العليا بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير

وتجري الاستعدادات في جميع أنحاء جامو وكشمير لأي توترات متصاعدة وصراعات محتملة بسبب جلسة المحكمة العليا، بينما يواصل القادة السياسيون في جميع أنحاء البلاد التعبير عن آرائهم بشأن هذه المسألة، مع استمرار المعارضة في الضغط من أجل عودة المادة 370، التي منح وضعًا خاصًا لجامو وكشمير.

وقالت الصحيفة الهندية إنه تمت إحالة العديد من الالتماسات التي تتحدى إلغاء المادة 370 وقانون إعادة تنظيم جامو وكشمير لعام 2019 الذي قسم الولاية السابقة إلى إقليمين اتحاديين - جامو وكشمير ولاداخ - إلى هيئة الدستور في عام 2019.

وكشفت الصحيفة أن هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة استعموا خلال الجلسات إلى حجج المدعين لمدة 16 يومًا، وكانت المحكمة العليا قد حجزت حكمها في هذه القضية في 5 سبتمبر لجلسة 11 ديسمبر.

وأصدرت المحكمة العليا تعليماتها للجنة الانتخابات الهندية بإجراء انتخابات الجمعية في جامو وكشمير بحلول 30 سبتمبر 2024 على أبعد تقدير كما حثت المحكمة العليا أيضًا على إعادة الدولة في أقرب وقت ممكن إلى إقليم الاتحاد.

وقالت المحكمة العليا أثناء النطق بالحكم، إن جميع جوانب الدستور الهندي يمكن تطبيقها على جامو وكشمير وفقًا للحكم.

اعتراضات داخل الهند على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

فيما قال نائب رئيس المؤتمر الوطني عمر عبد الله، اليوم، إنه يشعر بخيبة أمل ولكن ليس بخيبة أمل إزاء حكم المحكمة العليا بشأن الطعون التي تطعن في إلغاء أحكام المادة 370 من الدستور.

كما وصف رئيس حزب آزاد الديمقراطي التقدمي غلام نبي آزاد حكم المحكمة العليا بشأن الطعون التي تطعن في إلغاء أحكام المادة 370 من الدستور بأنه "محزن ومؤسف"، لكنه قال "علينا أن نقبله".