الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الهندية تعتقل صحفيا من كشمير بتهمة "معاداة القومية"

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية

أعلنت السلطات الهندية اعتقال الصحفي، فهد شاه، رئيس تحرير المجلة الإلكترونية "كشمير والا"، و ذلك بتهمة نشر منشورات "معادية للقومية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت شرطة كشمير في بيان لها إنها "اعتقلت صحفيا بارزا بتهمة نشر محتوى معاد للقومية".

و أشارت إلى أن "بعض مستخدمي فيسبوك ومواقع أخرى، حمّلوا محتوى معاد للقومية، بين صور و مقاطع فيديو ومنشورات مكتوبة بقصد إجرامي لإثارة الخوف بين الجمهور"، و أضافت أن "هذه المحتويات يمكن أن تثير قلق الجمهور و تدفع للإخلال بالقانون والنظام"، وتابعت أنه "أثناء التحقيق في القضية تم اعتقال شاه و وضعه في الحبس الاحتياطي".

و حسب صحيفة "إنديان إكسبرس"، فإن الشرطة استدعت شاه للاستجواب يوم الجمعة في مركز بولواما، وبعد ذلك أصدرت بيانا يؤكد اعتقاله.

 

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