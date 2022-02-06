الشرطة الهندية تعتقل صحفيا من كشمير بتهمة "معاداة القومية"

أعلنت السلطات الهندية اعتقال الصحفي، فهد شاه، رئيس تحرير المجلة الإلكترونية "كشمير والا"، و ذلك بتهمة نشر منشورات "معادية للقومية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت شرطة كشمير في بيان لها إنها "اعتقلت صحفيا بارزا بتهمة نشر محتوى معاد للقومية".

و أشارت إلى أن "بعض مستخدمي فيسبوك ومواقع أخرى، حمّلوا محتوى معاد للقومية، بين صور و مقاطع فيديو ومنشورات مكتوبة بقصد إجرامي لإثارة الخوف بين الجمهور"، و أضافت أن "هذه المحتويات يمكن أن تثير قلق الجمهور و تدفع للإخلال بالقانون والنظام"، وتابعت أنه "أثناء التحقيق في القضية تم اعتقال شاه و وضعه في الحبس الاحتياطي".

و حسب صحيفة "إنديان إكسبرس"، فإن الشرطة استدعت شاه للاستجواب يوم الجمعة في مركز بولواما، وبعد ذلك أصدرت بيانا يؤكد اعتقاله.