الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد نور يطرح برومو أحدث أعماله الغنائية "عليا" (فيديو)

محمد نور وأبنته عليا
محمد نور وأبنته عليا

طرح المطرب محمد نور منذ قليل برومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “عليا” تمهيدا لطرحها للجمهور يوم السبت المقبل.

وسميت الأغنية على اسم نجلة المطرب محمد نور والتي تشاركه بطولة فيديو كليب الأغنية، كما أن كلماتها كتبت خصيصا لها.

أغنية “عليا” من كلمات الشاعر الغنائي مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وعازف الجيتار أحمد حسين، والفيديو كليب من إخراج المخرجة بتول عرفه.

آخر أعمال محمد نور الفنية

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" آخر أعمال الفنان محمد نور، والذى يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وكان آخر أعمال محمد نور الغنائية أغنية "الحب" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين والموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت ياسر أنور.

محمد نور المطرب محمد نور عليا أغنية “عليا” بتول عرفه

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