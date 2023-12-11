الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة "حماة الوطن" تناشد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: صوتكم أمانة

الدكتورة نيفين حمدي
الدكتورة نيفين حمدي

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ما أعلنه المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن أن 45% من المواطنين المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن تلك النسبة التي تم الاعلان عنها في اليوم الثاني من انطلاق مارثون الانتخابات، خير دليل علي وعي وحرص الشعب المصري العظيم علي استكمال مسيرة التنمية والبناء ورغبة شعبية مصرية علي الوقوف في ظهر الدولة المصرية في هذة الفترة الفارقة من عمر الوطن، ونجني ثمار الانجازات التي تحقق في عهد الرئيس السيسي.

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جهود الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأشادت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية لها اليوم، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، وأداءها المشرف في تنظيم الإجراءات والتيسير امام الناخبين بلجان الاقتراع، ومراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، تجاه الاستحقاق الدستوري وما يكفله من ضمانات تكفل للمصريين بكافة طوائفهم ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف علي كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال والنزاهة والشفافية التامة، مضيفة أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب وطني علينا جميعًا.

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احتشاد الناخبين 

وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن ما شهدته اللجان الانتخابية علي مدار اليوم الاول والثاني من حشد وتوافد وحرص المواطنين علي المشاركة والادلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، يعكس مدى حرصهم على تمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل وطنهم خلال المرحلة المقبلة والفارقة من عمر الوطن، التي يسعى فيها الجميع إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

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وناشدت نائبة حماة الوطن، الشعب المصري العظيم النزول والمشاركة والتصويت في هذه الانتخابات، قائلة: " صوتكم أمانة وهيفرق كتير في مستقبل مصر ومستقبل أولادنا وسيكون   مثالًا ونموذجًا يحتذى به جيلا بعد جيل.

نسبة المشاركة الانتخابية الرئاسية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات النائبة نيفين حمدي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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