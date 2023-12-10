متحدث الخارجية: المشاركة فى الانتخابات "واجب وطنى".. والمرحلة تقتضى اختيار قيادة تعبر بمصر لبر الأمان

أدلى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال السفير أبو زيد إن المرحلة التي تمر بها مصر، وكذلك المرحلة المقبلة، تقتضي اختيار قيادة قادرة على أن تمر وتعبر بمصر إلى بر الأمان، ومن ثم جني ثمار الجهود الكبيرة التي تم القيام بها والمشروعات التي تحققت ونمر بسلام عبر التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وشدد متحدث الخارجية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد العبور من عنق الزجاجة، لتنطلق مصر نحو آفاق جديدة ورحبة في التقدم والارتقاء بالإنسان المصري في كافة مناحي الحياة.

متحدث الخارجية خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات مناسبة لتأدية الواجب الوطني

وتابع: "أحد الالتزامات الواجبة في كل من يعمل بالعمل الدبلوماسي وفي تمثيل الدولة المصرية في الخارج أن يكون في مقدمة من يمارس الحق الانتخابي ويعبرون عن هذا الالتزام لرسم مستقبل الوطن".

وأعرب السفير أحمد أبوزيد عن سعادته البالغة للمشاركة في الانتخابات، موضحًا أنها تعد مناسبة لتأدية الواجب الوطني وحقا كل مواطن لأن يشارك في العملية الانتخابية.

وحول عملية التصويت للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الماضي، أكد السفير أبو زيد أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج اضطلعت بدور كبير في تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن بعثات مصر بالخارج اكتسبت خبرات كبيرة على مدار السنوات الماضية حيث جرت أكثر من 10 استحقاقات انتخابية أكسبت البعثات المصرية خبرة كبيرة، وشهدت تواصلا كبيرا بشكل يومي للوزارة مع الجاليات المصرية بالخارج.

متحدث الخارجية خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

نمارس حقنا في رسم مستقبل وطننا

وقال: "من الطبيعي أن نجد أبناء الدبلوماسية المصرية في المقدمة دائما في المشاركة وممارسة هذا الحق الانتخابي، باعتبارهم كانوا يقومون بالإشراف بشكل مباشر على العملية الانتخابية وتصويت المصريين بالخارج، وهو ما عزز وأكد على الالتزام الموجود لدى كل دبلوماسي بممارسة حقه انتخابي".

وأدلى متحدث الخارجية بصوته في إحدى اللجان الفرعية بحي العجوزة داخل شارع "خان يونس"، وهو ما علق عليه قائلا: "تلك مصادفة ولكنها أيضًا تذكرة لنا جميعا بمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وحجم المأساة الإنسانية في القطاع والمسئولية التي تقع على المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب الضروس والاعتداءات والانتهاكات اليومية للقانون الدولي ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نحن نمارس حقنا في اختيار قيادتنا وفي رسم مستقبل وطننا.. ومن حق الشعب الفلسطيني أن يكون له الحق في اختيار مستقبله الذي يبدأ بإقامة دولته المستقلة ومستقبل أولاده في أن يعيشوا في سلام وأمان بعيدا عن التهديد اليومي والقصف والحصار وسياسات التجويع".

وختم السفير أبو زيد تصريحاته، موضحًا: "أننا وبدون شك في لحظة سعيدة ونحن نمارس حقنا الانتخابي لاختيار قيادتنا إلا أننا نتذكر تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه وندعو له أن يمر من هذه الأزمة بسلام وان تنتهى معاناتهم".