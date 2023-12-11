الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عفت السادات: مشاركة الشباب في العملية الانتخابية "مفرح" لأنهم قادة المستقبل

الدكتور عفت السادات
الدكتور عفت السادات

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن ما نراه اليوم من الشباب في الانتخابات الرئاسية 2024، شيء يفرح خاصة أن الانتخابات البرلمانية على الأبواب والكل يعد نفسه والجميع يرى أن المستقبل سيكون أفضل.

وأضاف، خلل تصريحاته لقناة cbc، أننا اليوم نشعر بالفخر لوجود الشباب على الساحة لأننا نطمئن على مستقبل الوطن لأن الشباب هم الجيل الذي سيتحمل الراية ويقود في الفترة المقبلة.

تحفيز المواطنين لبعضهم على المشاركة بالانتخابات

وتابع، أن حزب السادات ضمن تحالف الأحزاب المصرية ويوجد غرفة عمليات تتابع الحدث لحظة بلحظة والمفرح هو حالة تحفيز المواطنين لبعضهم على المشاركة بالانتخابات، معقبا: “كنا زمان نقول إن المرأة المصرية هي التي تقود هذا العمل ولكن اليوم نجد المرأة والشباب هما من يحس على المشاركة في الانتخابات”.

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