الانتخابات الرئاسية 2024.. ثمانينى يتحدى المرض: أُسهم فى صنع مستقبل لأولادى

بملامح بدا عليها التعب والإرهاق، ومشاية للاستناد عليها أثناء السير، حرص داود عبدالجواد، ٨١ عامًا، على الاتجاه للجنته الانتخابية للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

وقال العم عبدالجواد: رغم أننى تجاوزت الـ٨٠ عامًا؛ إلا أننى حرصت على الإدلاء بصوتى فى الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقى الدستورى فى اختيار رئيس مصر القادم، لتحقيق مستقبل أفضل لأولادى وأحفادى. وأوضح أنه يسير بصعوبة على «مشاية»، لكنه أصر على الإدلاء بصوته، مضيفًا: «المشاركة واجب وطنى لا يمكن التخلف عنه مهما كانت الظروف، لذا أشارك فى جميع الاستحقاقات الانتخابية».