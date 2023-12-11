"عمليات الوفد": إقبال كبير من المواطنين لممارسة حقهم في التصويت

أصدرت غرفة عمليات المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قالت فيه إنه تأكيدًا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات الحالية، يود حزب الوفد أن يعبر عن تقديره العميق للشعب المصري على تجاوبه الواضح ومشاركته الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

ممارسة حقهم الدستوري في التصويت

وأضافت الغرفة، في بيان، مساء الإثنين، حيث تشهد البلاد حاليًا إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المقامة حتى الآن ما يقارب 45٪.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه النسبة المشجعة تؤكد وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن وتعزز قوة الديمقراطية في مصر.

وقالت الغرفة: “نحن في حزب الوفد نثمن هذا الإقبال الكبير، ونؤكد أننا لم ننتهِ بعد من يومي الانتخابات، وما زالت هناك اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية، وبناءً على ذلك، نتوقع زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين ومستعدون لاستقبال تلك الزيادة بتفهم وترحيب”.