محافظ المنوفية يتابع عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم الإثنين، من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني للانتخابات، للوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب المشاركة والتعامل الفوري مع أي طوارىء ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها بما يضمن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر والحفاظ على صدارة المشهد الإنتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على الأصعدة كافة.

وأجرى محافظ المنوفية اتصال مباشر من خلال الشبكة الموحدة بعدد من رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة عملية التصويت على أرض الواقع ومن محيط اللجان، مؤكدًا أن جميع لجان المحافظة تشهد إقبال متواصل من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني للعرس الديمقراطي منذ بداية اليوم وحتى الأن، بالفترة المسائية بما يعكس وعي الشعب المنوفي وحرصه على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لما له من دور إيجابي في مسيرة الوطن وإظهار الوجه المشرف للمحافظة.

وأشاد المحافظ بحجم الإقبال من المواطنين على اللجان الانتخابية ومشاركتهم المتميزة، معربًا عن إمتنانه لشعب المنوفية لوعيه السياسي وروحه الوطنية، مناشدًا بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي حتى إنتهاء العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.