يارا: "أول مرة انتخب في حياتي.. مبسوطة اني موجودة لدعم بلدي"

حرصت الطالبة يارا علي المشاركة في العرس الانتخابي للمرة الأولي في حياتها، مُشيرًا إلى أنها أدلت بصوتها في لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان برفقة والدتها وشقيقتها.

و قالت يارا لـ"الدستور": "فرحانة اني اول مرة اشارك واقف جنب بلدي وبقول للشباب كلهم ياريت تنزلوا انا ماواجهتش اي صعوبة "

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.