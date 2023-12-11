"بوريل" يقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بالعنف في الضفة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سيقترح على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أحداث عنف بالضفة الغربية.

وأكد الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أنه سيعد اقتراحات حول إدارة الحكم بغزة والسير نحو حل الدولتين رغم اعتراض حكومة إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن ستتخذ خطوات لفرض حظر على تأشيرات الدخول للأفراد الذين يساهمون في أعمال العنف في الضفة الغربية وسيتأثر عشرات الأفراد وأفراد أسرهم.

كما أيدت ألمانيا حظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إلى أوروبا.

