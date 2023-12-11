الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب أوكلاند: نريد الوصول للنهائي.. واللقاء أمام الاتحاد صعب للغاية

ألبيرت رييرا مدرب
ألبيرت رييرا مدرب فريق أوكلاند سيتي

أقر الإسباني ألبيرت رييرا مدرب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي،  بصعوبة مواجهة الاتحاد، الثلاثاء ضمن الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023، لكنه شدد على أن فريقه سيخوض المواجهة دون خوف.


وقال مدرب أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في المؤتمر الصحفي، الإثنين: «نتوقع مباراة صعبة، وقلق من قلة حظوظنا وقدرتنا على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد السعودي رغم أننا نملك ثقافة وعقلية الفوز».


وأضاف المدرب الإسباني: «نحن لا نشعر بالاهانة لأن حظوظنا أقل، وفريقي من دولة ليست كرة القدم المفضلة لديها، لكن طريقتنا مختلفة، ونتطلع لعمل جيد وسنلعب بدون خوف».

 

وعن كيفية الحد من خطورة النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، أجاب مدرب أوكلاند: «الدفاع سيعمل قصارى جهده، الجميع يعرف كيف يلعب بنزيما، والمدافعين مستعدين سواء كانوا أساسيين أو على الدكة، وينتظرون بفارغ الصبر للعب في هذه البطولة، ونحن نقدر قوة الخصم، ولكن نريد أن نثبت شخصيتنا، ونريد أن نصل إلى النهائي».


وتابع مدرب الفريق النيوزيلندي: «نسخة البطولة مميزة، وفيها الكثير من التحديات المميزة، مثل لعب المباراة الافتتاحية ومكان مميز، وللمرة الأولى نلعب في السعودية، والضيافة وكرم الضيافة جيد، والشعبية والحب كبير جدًا، وأنا من إسبانيا، والكل يتحدث عن كرة القدم السعودية».


وعن تأثير درجة الحرارة والرطوبة على لاعبي فريقه، رد الإسباني رييرا: «نحن معتادون على درجة الحرارة والرطوبة لأننا نلعب على مقربة من المحيط الهادئ، والجو مشابه».


وعن فوز الفريق النيوزلندي بالبطولة الشراعية الأسبوع الماضي في جدة، ومدى تأثير ذلك على فريق كرة القدم خلال مشاركته في مونديال الأندية، قال: «أتمنى الفوز بالبطولة، وأن نقدم نفس مستوى الفرق الرياضية الشراعية».

 

 

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